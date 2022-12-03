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Массовый забег в валенках организовали в Голышманово

Общество, 19:00 03 декабря 2022

Олеся Зазулина | Фото: Олеся Зазулина

В массовом забеге в валенках приняли участие гости фестиваля "ЗаваLINKа" в Голышмановском городском округе 3 декабря.

Мероприятие организовала инициативная группа студентов и педагогов агропедагогического колледжа. Оно направлено на сохранение народных традиций и популяризацию валенок - исконно русской зимней обуви, сообщает Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио.

На территории первого корпуса учебного заведения устроили концерт, игры, хороводы и танцы. На сцене выступали участники конкурса "Лейся песня". Гости также могли поучаствовать в четырёх творческих мастер-классах и принять участие в массовом забеге в валенках. Традиционно на фестивале наградили участников конкурса поделок и онлайн-акции "Затуси и валенках". Всех угощали чаем и пирогами.

В этом году фестиваль расширил географию: к празднику присоединились учащиеся учреждений среднего профессионального образования юга Тюменской области.

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"Ставшее уже традиционным событийное мероприятие ЗаваLinka в Голышмановском агропедколледже расширило формат проведения мероприятия. Молодцы! Интересно, креативно востребовано. Пожелаю творчества и реализации задуманного на следующий фестиваль. С удовольствием поприсутствую в качестве гостя и участника", - отметил глава администрации Голышмановского городского округа Александр Ледаков в своем Telegram-канале.

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# валенки , Голышманово

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