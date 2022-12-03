Тоболяки собрали 11 миллионов рублей для помощи мобилизованным и их семьям

| Фото: Telegram-канал главы администрации Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы администрации Тобольска Максима Афанасьева

11 млн рублей собрали за два месяца жители Тобольска для помощи участникам СВО и их семьям на городской благотворительный счет. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Более 200 тоболяков и более 150 организаций и предприятий города перевели деньги. Это не считая тех, кто оказывал помощь непосредственно приобретёнными необходимыми для бойцов предметами, - отметил Максим Афанасьев. - В большей степени это те представители бизнеса и промышленности, которые всегда с нами, и поддерживают все городские проекты. Просили себя не называть, но я назову: СИБУР, ООО МЕГ ВЕСТ, ТФ Мостоотряд-87, ООО Техноком-Инвест, АО Тобольское ПАТП".

Дополнительно собрали больше 6 тыс. вещей. По сумме это примерно на столько же, сколько поступило средств на благотворительный счет. "В этом числе и "буханка" для ребят. Сейчас готовим ее к отправке", - сообщил глава Тобольска.