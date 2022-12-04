На Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта полоса движения
Одна из полос движения на Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта. Дорожники приступили к устройству пришовных зон моста, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Границы деформационных швов выполнят из новейшего материала - полимербетона. Он значительно продлит срок службы самого деформационного шва и повысит комфорт проезда.
"Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился", - рассказал руководитель подрядной организации Евгений Проскуряков.
Подрядчик уже выполнил работы по устройству пришовных зон на внешнем радиусе Обхода Тюмени.
Обслуживание моста продлится до середины декабря. В утренние часы возможно затруднение движения по внутреннему радиусу обхода. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.