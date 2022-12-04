  • 4 декабря 20224.12.2022воскресенье
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта полоса движения

Экономика, 10:09 04 декабря 2022

ГУС Тюменской области

Одна из полос движения на Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта. Дорожники приступили к устройству пришовных зон моста, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Границы деформационных швов выполнят из новейшего материала - полимербетона. Он значительно продлит срок службы самого деформационного шва и повысит комфорт проезда.

"Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился", - рассказал руководитель подрядной организации Евгений Проскуряков.

ГУС Тюменской области

Подрядчик уже выполнил работы по устройству пришовных зон на внешнем радиусе Обхода Тюмени.

Обслуживание моста продлится до середины декабря. В утренние часы возможно затруднение движения по внутреннему радиусу обхода. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.

ГУС Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , обход Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:09 04.12.2022На Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта полоса движения
19:07 02.12.2022В Тюменской области разработают комплекс мер по бесперебойному электроснабжению
18:55 02.12.2022В Тюменской области наградили сельхозпроизводителей за успехи в АПК
18:22 02.12.2022В Тюменской области увеличится размер минимальной платы за техосмотр с января 2023 года