На Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта полоса движения

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Одна из полос движения на Обходе Тюмени в направлении Лесобазы перекрыта. Дорожники приступили к устройству пришовных зон моста, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Границы деформационных швов выполнят из новейшего материала - полимербетона. Он значительно продлит срок службы самого деформационного шва и повысит комфорт проезда.

"Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился", - рассказал руководитель подрядной организации Евгений Проскуряков.

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Подрядчик уже выполнил работы по устройству пришовных зон на внешнем радиусе Обхода Тюмени.

Обслуживание моста продлится до середины декабря. В утренние часы возможно затруднение движения по внутреннему радиусу обхода. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.