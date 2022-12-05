Популяризаторы российской науки могут выиграть грант от 1 до 50 миллионов рублей

| Фото: tmt72.ru | Фото: tmt72.ru

Новую программу грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку, запускает Минобрнауки РФ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В первом конкурсе могут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

Второй конкурс пройдет для организаторов научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Для них размер гранта - от 20 до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн руб.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий", сообщает пресс-служба кабмина.