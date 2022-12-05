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Тюменец изнасиловал знакомую и выложил ее фото в интернет

Происшествия, 16:54 05 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца 1992 г.р. заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ. Одна из них связана с изнасилованием, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что в октябре молодой человек, угрожая убийством, изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц он стал требовать у потерпевшей 20 тыс. рублей под угрозой распространения позорящих её сведений. В ответ на отказ девушки отдать деньги, он эти сведения распространил в интернете.

Тюменца обвиняют по 131, 132, 137 и 163 статьям УК РФ.

По постановлению суда он будет содержаться под стражей по 20 января 2023 года.

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# изнасилование , суд

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