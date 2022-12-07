Интерактивная выставка "Предмет или экспонат?" откроется в тюменском музее "Городская дума"

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации

Интерактивная выставка "Предмет или экспонат?" откроется в честь Дня героев Отечества в тюменском музее "Городская дума" 9 декабря. Начало запланировано на 11 часов.

Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города, участники расскажут о военно-поисковом движении, продемонстрируют артефакты,

найденные на полях сражений, а также проведут экскурсию.

Напомним, что поисковый отряд "Кречет" работает на базе клуба детского творчества им. Кижеватова. Участники помогают увековечить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, трядтся в районах бывших боевых действий на участках Волховского, Ленинградского, Северо-Западного и Западного фронтов. За период с 1998 года отряд поднял и перезахоронил останки более 1 тыс. 400 солдат Красной Армии.