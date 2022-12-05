Группа разминирования ОМОНа работала на Московском тракте Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль группы разминирования ОМОНа управления Росгвардии Тюменской области заметили очевидцы на Московском тракте в Тюмени в районе автозаправочной станции. Горожане рассказали редакции информационного агентства "Тюменская линия", что здесь был обнаружен предмет, внешне похожий на гранату.

"Специалисты ведомства идентифицировали найденный предмет как муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Находка передана следственно-оперативной группе для разбирательства", - пояснили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Добавим, на месте происшествия работали как сотрудники ведомства, так и полицейские.

Анжела Лебедева