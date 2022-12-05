В деревне Патрушева Тюменского района обезопасили горку
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Опасную горку обследовали в деревне Патрушева Тюменского района сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Горку организовали в парке "Древо жизни". Его ландшафт украшают холмы, которые и приспособили юные жители близлежащих домов для катания.
Склон одной из таких импровизированных горок выходит в сторону проезжей части, которая отделена от парка пешеходной дорожной и декоративными насаждениями, но есть опасность скатывания на дорогу.
Было принято решение об установке временных ограждений.