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В деревне Патрушева Тюменского района обезопасили горку

Общество, 18:34 05 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Опасную горку обследовали в деревне Патрушева Тюменского района сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Горку организовали в парке "Древо жизни". Его ландшафт украшают холмы, которые и приспособили юные жители близлежащих домов для катания.

Склон одной из таких импровизированных горок выходит в сторону проезжей части, которая отделена от парка пешеходной дорожной и декоративными насаждениями, но есть опасность скатывания на дорогу.

Было принято решение об установке временных ограждений.

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# ГИБДД Тюменской области , горки

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