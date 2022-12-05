Телефонные мошенники чуть не убедили тюменца перевести им 290 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

290 тысяч рублей попытались похитить у жителя Тюмени телефонные мошенники. Он обратился в полицию, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Следователю потерпевший пояснил, что накануне ему стали поступать телефонные звонки с неизвестных номеров телефонов, в том числе в мессенджерах. Молодого человека убедили оформить кредит на своё имя. Якобы это необходимо для выявления недобросовестных сотрудников финансового учреждения.

Сначала мужчина поверил словам мошенников, но после настойчивых требований перевода денег на счет другого банка начал сомневаться и прервал телефонный разговор.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.