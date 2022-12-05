  • 5 декабря 20225.12.2022понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Телефонные мошенники чуть не убедили тюменца перевести им 290 тысяч рублей

Происшествия, 19:18 05 декабря 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

290 тысяч рублей попытались похитить у жителя Тюмени телефонные мошенники. Он обратился в полицию, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Следователю потерпевший пояснил, что накануне ему стали поступать телефонные звонки с неизвестных номеров телефонов, в том числе в мессенджерах. Молодого человека убедили оформить кредит на своё имя. Якобы это необходимо для выявления недобросовестных сотрудников финансового учреждения.

Сначала мужчина поверил словам мошенников, но после настойчивых требований перевода денег на счет другого банка начал сомневаться и прервал телефонный разговор.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 05.12.2022Телефонные мошенники чуть не убедили тюменца перевести им 290 тысяч рублей
18:45 05.12.2022Тюменец перечислил мошенникам 5,1 млн рублей
16:54 05.12.2022Тюменец изнасиловал знакомую и выложил ее фото в интернет
15:48 05.12.2022Шестеро тюменцев задержаны за причастность к даче взятки должностному лицу