Экспорт 135 тонн ячменя в Ирак по фальшивым документам пресекли в Тюменской области

| Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области

Экспорт 135 тонн ячменя в Ирак по фальшивым сопроводительным документам пресекли в Тюменской области. Зерно сопровождалось декларацией о соответствии, выданной на основании протоколов испытаний, проведенных лабораторией Россельхозцентра по Астраханской области. Но, как показала проверка, лаборатория не выдавала их поставщику, сообщает областной управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Более того, инспекторы установили, что под идентичными номерами проведены исследования для другого заявителя и иной продукции, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации.

Декларация признана недействительной, а материалы переданы правоохранительные органы, которые установят обстоятельства и лиц, которые пошли на подлог лабораторных документов.