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Житель Тюменской области во время охоты выстрелил в спину знакомому

Происшествия, 14:35 06 декабря 2022

пресс-служба областного суда

Жителя Тюменской области 1980 г. р., обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", заключили под стражу до 3 февраля 2023 г. Задержанный вину не признает, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Из материалов дела установлено, что 3 декабря 2022 года Александр, находясь на участке лесополосы вблизи села Бухтал Нижнедавдинского района, с близкого расстояния выстрелил из огнестрельного оружия в спину мужчины. Потерпевший 4 декабря 2022 года скончался в ОКБ № 2 Тюмени", - рассказали в ведомстве.

Причастность мужчины к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными доказательствами.

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# суд , убийство

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