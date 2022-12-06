Житель Тюменской области во время охоты выстрелил в спину знакомому

пресс-служба областного суда пресс-служба областного суда

Жителя Тюменской области 1980 г. р., обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", заключили под стражу до 3 февраля 2023 г. Задержанный вину не признает, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Из материалов дела установлено, что 3 декабря 2022 года Александр, находясь на участке лесополосы вблизи села Бухтал Нижнедавдинского района, с близкого расстояния выстрелил из огнестрельного оружия в спину мужчины. Потерпевший 4 декабря 2022 года скончался в ОКБ № 2 Тюмени", - рассказали в ведомстве.

Причастность мужчины к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными доказательствами.