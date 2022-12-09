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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем героев Отечества

Губернатор, 08:55 09 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День героев Отечества - памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона.

По словам губернатора, среди легендарных личностей есть немало тюменцев. Они совершили мужественные поступки, доблестным трудом служили и служат Родине. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы. Они - гордость Тюменской области и доблесть России. Жители региона отдают дань глубокого уважения, с гордостью и благодарностью чествуют тех, кто удостоен этих самых высоких наград.

"Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны. Сибиряки, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками. И в наши дни список героев пополняется именами земляков. В летопись славы Отечества в 2022 году вписано имя Героя России, Рустама Галиевича Сайфуллина. Желаю всем мира и добра, счастья и благополучия, побед и свершений на благо России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День Героев Отечества

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