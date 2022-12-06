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В Тюмени пьяный водитель попытался дать взятку в 10 тысяч рублей инспекторам ДПС

Происшествия, 15:30 06 декабря 2022

Попытку дать взятку инспекторам полка ДПС ГИБДД в Тюмени предпринял 44-летний нетрезвый водитель "Газели".

Полицейские остановили мужчину за нарушение правил проезда перекрестка улиц Чекистов и 50 лет Октября, которое он совершил на их глазах.

"Во время составления административного материала, инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя и провели освидетельствование. Показания алкотестера составили 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - сообщает Госавтоинспекция региона. - Автомобилист несколько раз пытался "договориться" с полицейскими, чтобы они не составляли административный материал за пьяное вождение. Сотрудники ГИБДД предупреждали его об уголовной ответственности за дачу взятки, однако мужчина положил в ноги инспектору 10 тысяч рублей и вышел из патрульной машины".

Факт дачи взятки задокументировали в установленном порядке. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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# взятка , ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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