Школьники из четырех регионов встретятся на Тюменской геологической олимпиаде

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Школьники из Тюменской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей станут участниками Тюменской геологической олимпиады, которая состоится в Тюменском индустриальном университете 10 и 11 декабря. Она станет отборочным туром на межрегиональные и всероссийские соревнования, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурсная программа включает в себя интеллектуальные соревнования по направлениям: "Минералогия и петрография", "Палеонтология", "Нефтегазовая геология", "Структурная геология". Также запланирована конференция, на которой участники представят свои научно-исследовательские работы.

В судейскую комиссию войдут представители университетского сообщества, нефтегазовых холдингов и региональных геологических компаний, проектных и производственных институтов.

Тюменская геологическая олимпиада проводится с 2008 года по инициативе Тюменского клуба юных геологов в целях развития и популяризации детско-юношеского геологического движения в регионе.