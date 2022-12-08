В тюменской "Жемчужине Сибири" стартуют первые гонки III этапа Кубка России по биатлону

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Спринтом на 10 км среди мужчин стартует III этап Кубка России по биатлону в тюменском областном центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 8 декабря в 11 часов.

В 14 часов начнется женский спринт на 7, 5 км, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

10 декабря по программе - гонка преследования. Мужчины стартуют в 11 часов, им предстоит преодолеть 12,5 км. У женщин старт в 14 часов, дистанция - 10 км.

Завершит программу масс-старт. 11 декабря в 10 часов 45 минут начнут мужчины, в 14 часов - женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 км соответственно.

Для удобства болельщиков предусмотрены билеты с трансфером. В 8 часов 30 минут автобусы отправятся с ул. Ямской, 24а (остановка "Детский сад № 55") до центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Обратное время отправления в 16 часов.