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Туристско-информационный центр Тобольска разместился в историческом здании Богадельни

Общество, 17:02 11 декабря 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первый туристско-информационный центр Тобольска разместился в историческом здании Богадельни, которое совсем недавно было восстановлено практически из руин.

Там можно узнать все об экскурсионных программах и туристических маршрутах, увидеть афишу мероприятий на ближайшее время и познакомиться с культурным и историческим наследием региона.

Второй, по словам главы города Максима Афанасьева, планируется открыть в Водонапорной башне кремля, реставрация которой начнется в ближайшее время. Ее крыша станет уникальной смотровой площадкой - еще одним центром притяжения для туристов и горожан.

"В долгосрочной перспективе туризм будет способствовать обеспечению диверсификации экономики города, развитию малого и среднего бизнеса, окажет значительное влияние на создание дополнительных рабочих мест, повышение доходов жителей, улучшение инвестиционного климата, - сообщил он. - Дальнейшее развитие туризма является приоритетным направлением города Тобольска, так как обеспечивает мультипликативный эффект социально- экономического развития".

Борис Олейник

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