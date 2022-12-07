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Более 20 организаций Абатского района включились во Всероссийский проект "Гимнастика в кармане"

Общество, 18:09 07 декабря 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 20 организаций Абатского района включились во Всероссийский проект "Гимнастика в кармане". Они прошли регистрацию на сайте проекта, скачали видеоматериалы для занятий на рабочих местах или одноименное приложение и во время рабочих перерывов уделяют по пять минут выполнению упражнений.

"Гимнастику в кармане" у нас оценили все без исключения. Кратковременные физические нагрузки, чередующиеся с умственным трудом, действительно увеличивают работоспособность и улучшают настроение. Поэтому мы 100-процентным составом продолжим участие в проекте", - заверила директор СОШ № 1 Елена Бажина.

Активно присоединились к трудовым коллективам и те жители, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Спортивные видеоуроки пополнили и без того обширный перечень активностей людей старшего возраста. И теперь, в свободное от скандинавских маршей и занятий фитнесом время, они выполняют производственную гимнастику. И по отдельности, дома, и в группах, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# Абатский район , здоровый образ жизни

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