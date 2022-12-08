В Тюмени нашли партнеров для реализации проекта событийного парка "Алебашево"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектная документация благоустройства озера Алебашево в Тюмени находится на завершающем этапе получения заключения госэкспертизы. Есть партнеры, которые готовы войти в проект. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии 7 декабря.

По словам главы города, проведено несколько фокус-групп с жителями города, представителями общественных и спортивных организаций, бизнесом. Наполнение обсуждали на различных площадках, собирали предложения, которые учли при разработке мастер-плана, концепции по преобразованию.

"Проект сопровождает Агентство стратегических инициатив. Сегодня проходим завершающий этап получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации. После приступим к реализации. Конечно, это зависит от финансирования", — сказал Руслан Кухарук.

Благоустройству подлежит территория в 27 га, гладь водного объекта — 40 га. Проект, как отметил глава города, непростой. Реализовать его за счет средств бюджета невозможно. Изначально подход был таков, что инициатива исходила от предпринимательского сообщества.

"С корпорацией ВЭБ.РФ обсуждаем механизмы, чтобы разгрузить бюджетную составляющую по благоустройству этого объекта. Мы уже нашли партнеров, которые готовы войти в этот проект, вложиться в создание инфраструктуры и в дальнейшем найти варианты управления этой территорией", — рассказал глава города.

Инна Пахомова