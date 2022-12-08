На ишимском предприятии по переработке биоотходов запустили систему, позволяющую устранить неприятный запах

| Фото: предоставлено Вадимом Ермохиным | Фото: предоставлено Вадимом Ермохиным

Систему сбора и утилизации соковых паров запустили в тестовом режиме на предприятии по переработке биологических отходов ООО "Биотек-Групп", бывшем ишимском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе.

Об этом корреспонденту информационного агентства ИА "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "Биотек-Групп" Вадим Ермохин.

По его словам, система дает возможность исключить выбросы в атмосферу паров, содержащих зловонные соединения. В вакуумных котлах системы устанавливается циклон-осадитель, конденсатор и сосуд для его сбора. Получаемый из сокового пара конденсат охлаждается и утилизируется, все это происходит герметично.

"Современная система сбора и утилизации соковых паров позволит свести к минимуму выброс в атмосферу веществ с резким неприятным запахом. Пока тестируем систему, посмотрим, как она покажет себя зимой, какие настройки необходимы для летнего периода, будем изучать, регулировать. Пока система работает исправно", - подчеркнул Вадим Ермохин.

Напомним, модернизация началась в июне 2022 года в рамках инвестпроекта стоимостью более 1 млрд рублей.

Инна Кондрашкина