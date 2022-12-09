150 "моржей" примут участие в чемпионате Тюменской области

| Фото: vk.com/dfksdo72 | Фото: vk.com/dfksdo72

Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию пройдёт в Центре закаливания и спортивного зимнего плавания "Аквайспорт-Тюмень" 9 и 10 декабря. В нем примут участие 150 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима, а также из Тюменского, Тобольского Ишимского районов и Заводоуковского городского округа, сообщает региональный департамент по спорту.

Одним из постоянных участников чемпионата - призер Кубка мира по зимнему плаванию Виталий Левчук, которому в этом году исполнилось 82 года, отметил директор Федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев.

За два дня пловцам предстоит преодолеть дистанции 25, 50, 100, 200 метров брассом и вольным стилем, 25 метров баттерфляем, а также принять участие в эстафетах 4х25 брасс и вольный стиль.

По итогам состязаний сформируют сборную региона для участия в чемпионате УФО в январе.