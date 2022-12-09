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Сильнейших шахматистов определят на областном чемпионате в Тюмени

Спорт, 10:23 09 декабря 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной чемпионат по шахматам среди мужчин и женщин пройдет в Тюмени с 9 по 20 декабря. За звание лучших поспорят более 200 опытных шахматистов из Тюменской области, Югры и Ямала, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Спортсмены смогут посоревноваться сразу в нескольких видах: классические, быстрые шахматы и блиц. Для участия они должны иметь спортивный разряд не ниже второго или третьего.

Программа соревнований включает в себя 29 туров, в том числе, девять - по быстрым шахматам, еще девять - по классическим и 11 - по блицу.

Первый тур стартует 9 декабря в 17 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1). По окончании заключительного тура состоится подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров чемпионата.

По итогам соревнований будет сформирована сборная, члены которой смогут принять участие в крупных турнирах в 2023 году.

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