Межвузовский кампус в Тюмени построят по государственно-частному партнерству

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Одобрено строительство по механизму государственно-частного партнерства межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом стало известно на заседании кабинета министров России 8 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков из 39 заявок, которые поступили из 34 регионов на вторую волну конкурса по созданию кампусов мирового уровня были отобраны 9 проектов, в числе которых и тюменский.

Отметим, что до 2030 года в России планируют создание не менее 25 кампусов мирового уровня, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.