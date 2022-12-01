Тюменка задолжала сыну по алиментам более 55 тысяч рублей

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Тюменка 1992 г. р. задолжала на содержание годовалого сына более 55 тысяч рублей. Решением суда ей назначен штраф 20 тыс. рублей, сообщает УФССП по Тюменской области.

Судебными приставами Тюменской области за неуплату своим детям алиментов привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 1 тыс. 242 должника, из них 89 тюменцам назначены административные аресты, а 1 тыс. 113 - обязательные работы.

В отношении 494 человек возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ, из них: 25 должников лишены свободы и уже отбывают наказание, условно - 42, исправительные работы назначены 242 алиментщикам.