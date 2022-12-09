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Спектакли фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров" представят в МТЦ "Космос" 18 и 21 декабря

Общество, 18:07 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сдача спектаклей-победителей конкурса эскизов фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров" прошла в МТЦ "Космос" 21 ноября и 1 декабря. Эксперты форума приняли решение – все постановки представят зрителям 18 и 21 декабря.

По информации организаторов фестиваля, тюменцы и гости города увидят спектакли: "Маяк", "Впервые, когда я...", "Кисти Ван Гога", "Снег нашей встречи" и перформанс "Лес. Реинкарнация". Попасть на них можно совершенно бесплатно, но после регистрации.

Фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" на площадке "Космоса" прошел с 28 сентября по 2 октября. В нем было два конкурса: конкурс уже готовых спектаклей и конкурс эскизов. В конкурсе эскизов на реализацию спектаклей было разыграно 700 тыс. рублей.

МТЦ "Космос"

Фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" прошел в третий раз, организован департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, Агентством современных коммуникаций и молодежным театральным центром "Космос".

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# МТЦ Космос , шоу-кейс

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