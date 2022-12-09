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Тюменцы возложили цветы и венки в память погибших в вооруженных конфликтах

Общество, 14:15 09 декабря 2022

АИФ | Фото: АИФ

В память погибших в вооруженных конфликтах жители Тюмени возложили цветы у мемориала "Погибшим в вооруженных конфликтах" в сквере И.М. Губкина 9 декабря. Традиционное мероприятие приурочено ко Дню героев отечества, сообщает издание "АиФ-Тюмень".

Почтить память защитников, в том числе и воинов-интернационалистов, совершивших воинский подвиг для защиты мира и справедливости, пришли представители Тюменского отделения Союза солдатских матерей, Комитета по делам национальностей Тюменской области и общественных организаций.

Перед возложением цветов и венков состоялась минута молчания в память героям Советского Союза и Российской Федерации. По окончании церемонии в сквере у часовни прошла поминальная лития.

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# возложение цветов , День Героев Отечества

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