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Цех по переработке ягод и дикоросов в сибирские десерты "Жили-были" открыт в Заводоуковском округе

Экономика, 15:10 09 декабря 2022

торговая марка «Жили-были» | Фото: торговая марка «Жили-были»

Производственный цех по переработке ягод, овощей и дикоросов бренда "Жили-были" открылся в с. Горюново Заводоуковского округа. Для изготовления полезного варенья и сладостей, которые ценят за натуральность не только в Тюменской области, но и Москве, Сочи и Самаре, предпринимательница Татьяна Ильина использует только сибирские дикоросы и местное сырье.

Она рассказала, что запуск производства – очередной этап реализации бизнес-стратегии. Прошел ровно год от идеи до реализации. Сейчас идёт набор сотрудников, установка и запуск нового оборудования. А изначально помощь ей – начинающему предпринимателю - предложило Инвестиционное агентство Тюменской области и маркетологи.

"Вместе с ними мы и придумали название торговой марки "Жили-были". Сразу вспоминаешь старинные сказки, от бренда веет уютом и теплотой, а продукция с таким названием по-настоящему домашняя", – отметила Ильина.

Она также пояснила, что приобрести оборудование для цеха удалось за счет средств службы занятости по линии поддержки предпринимателей.

Сегодня под маркой "Жили-были" выпускаются травяной чай, фруктовые чипсы, вяленые помидоры в оливковом масле, несколько видов варенья. Татьяна Ильина планирует возродить местный питомник, организовать пункт приёма трав от населения и запустить производство ферментированного чая из фруктовых листьев, драже в шоколаде. А ещё принять в штат в ближайшее время четырех сотрудников.

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Напомним, предпринимательница из Заводоуковска стала одним из победителей первого конкурсного отбора проектов в рамках реализации госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма". А идея производства варенья возникла во время пандемии.

Оксана Корнеенкова

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# варенье , Заводоуковск , инвестпроект

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