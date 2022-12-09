Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию перенесли на 24 и 25 декабря

| Фото: сообщество "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте (архив)

Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию перенесли на 24 и 25 декабря. Соревнования объединят около 150 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима, а также из Тюменского, Тобольского Ишимского районов и Заводоуковского городского округа.

Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

За два дня пловцам предстоит преодолеть дистанции 25, 50, 100, 200 м брассом и вольным стилем, 25 м баттерфляем, а также принять участие в эстафетах 4х25.

По итогам состязаний сформируют сборную региона для участия в чемпионате УФО в январе.