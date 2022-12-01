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В девять стран можно улететь из международного аэропорта Рощино в Тюмени

Экономика, 17:42 10 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В девять стран можно улететь из международного аэропорта "Рощино" в Тюмени. Действуют авиарейсы в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Тайланд, Узбекистан, Турцию, Армению, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцы также могут посетить Мальдивы, Сейшелы, Кубу, Израиль, Тунис, Шри-Ланку, Эфиопию, но лететь придется через Москву. А в Индию и Египет – из Екатеринбурга.

Однако отлично отдохнуть в зимние каникулы можно и в Тюменской области. Жителям региона и туристам предложат окунуться в настоящую сибирскую сказку, посетить термальные курорты. Интересные проекты будут реализованы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске. Информация о туристических ресурсах Тюменской области - на сайте VisitTyumen.

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