На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск под колесами двух авто погиб пешеход

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пешеход погиб на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск утром 11 декабря. По предварительным данным 22-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Молодой человек был сбит сразу двумя автомобилями. Сначала на него наехал автомобиль Honda, затем мужчину отбросило под колеса Volkswagen. Оба водителя ехали из Увата в Тюмень.

Погибший пешеход - житель деревни Башкова Тобольского района.

Обстоятельства ДТП выясняются.