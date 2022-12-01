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Наличники с утраченных домов собирают тобольские волонтеры

Общество, 12:49 12 декабря 2022

группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте

Наличники с утраченных домов принимает в дар объединение "Добрая воля" в Тобольске. В рамках проекта "Тобольские наличники" их отреставрируют и установят в туристических точках города.

Как ранее сообщало объединение "Добрая воля", владелец столярной мастерской Иван Изосимов, сотрудничающей с фестивалем сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в Тобольске, восстанавливает несколько наличников с резьбой старых мастеров с утраченных деревянных домов первой половины XX века. Как уточнила представитель организации "Добрая воля" Диляра Гадирова, команда проекта решила отреставрировать и выставить в городе еще несколько вариантов наличников.

Связаться с организаторами желающие передать в дар наличники могут в группе объединения "Добрая воля" ВКонтакте.

Проект "Тобольские наличники" стал победителем ежегодного конкурса молодежных культурно-познавательных программ в Тобольске в номинации "Сохранение национальных традиций" и получил поддержку в размере 22 тыс. рублей. Он будет реализован до конца 2022 года.

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# деревянное зодчество , Тобольск , Том Сойер фест

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