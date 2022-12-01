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ГИБДД предупреждает об ухудшении видимости на тюменских трассах

Общество, 13:56 12 декабря 2022

криншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив) | Фото: криншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив)

Об ухудшении видимости на федеральных автодорогах Тюменской области предупреждают автомобилистов. Из-за сложных погодных условий на трассах возможна метель, на открытых участках трасс снежные переметы. Особенно плохая видимость может быть при движении за большегрузным транспортом, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водителям советуют быть осторожнее на дорогах, выбирать скорость с учетом складывающейся обстановки, особенно на федеральных трассах. Начинающим водителям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют ограничить дальние поездки.

В настоящее время наряды ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения. Автоинспекторы выявляют опасные участки дорог, сообщают в дорожные службы, находясь с ними в постоянном взаимодействии.

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# ГИБДД Тюменской области , ДПС , метель , федеральные трассы

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