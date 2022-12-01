Алексей Райдер вручил 26 талантливым тюменцам паспорта в День Конституции

Двадцать шесть юных жителей Тюменской области в торжественной обстановке получили паспорта граждан Российской Федерации. Церемония вручения состоялась в Большом зале регионального правительства в День Конституции РФ 12 декабря.

Паспорта 14-летним жителям городов и сельских районов, отличившимся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, вручил заместитель главы региона Алексей Райдер.

"Мы уверены, что впереди у вас – новые высоты и достижения. Рядом с вами – профессиональные, отзывчивые и заинтересованные в вашем развитии наставники. Вы сами уже являетесь хорошим примером для многих сверстников. Мы гордимся вами", – обратился к ребятам заместитель губернатора.

С Днем Конституции РФ юных граждан России поздравил председатель областного Совета ветеранов, почетный гражданин города Тюмени и Тюменской области Степан Киричук.

"Сегодня вы получили паспорта граждан России. Это высокая ответственность и новые обязанности. Я уверен, что у вас будет насыщенная и интересная жизнь, что вы сумеете принять у старшего поколения эстафету больших дел. С удовольствием буду радоваться вашим успехам", – напутствовал ребят ветеран.

С ответным словом выступила воспитанница тюменской спортивной школы № 3 Алиса Балахонцева. Ее мечта – стать олимпийской чемпионкой.

"Я горжусь, что живу в России. Мы можем учиться и заниматься любимым делом. Я уже десять лет занимаюсь художественной гимнастикой. Очень рада, что тюменские спортсмены могут тренироваться в современных залах. Обещаю достойно представлять Тюменскую область на соревнованиях. Желаю всем ребятам найти свое призвание и идти к цели", – сказала она.