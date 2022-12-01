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В селе Иска Тюменской области установлен карантин по бешенству животных

Общество, 19:29 12 декабря 2022

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных ввели в селе Иска Нижнетавдинского района Тюменской области с 12 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В селе запрещаются все мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, в частности, проведение ярмарок, выставок.

Также запрещается вывоз восприимчивых к заболеванию животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

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# карантин по бешенству

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