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Российским аграриям на выдачу льготных кредитов направят 5 млрд рублей

Экономика, 12:16 13 декабря 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Программа льготного кредитования аграриев продолжит действовать в 2023 году. Для этого правительство направит 5 млрд рублей в Россельхозбанк, который является одним из основных кредиторов, сообщает пре-служба кабмина.

Бюджетные инвестиции позволят банку нарастить объемы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ.

Льготные кредиты предоставляются на: проведение посевных работ, развитие производства, поддержание текущей деятельности.

"Решение поможет аграриям сохранить темпы модернизации и увеличить объемы производства, что окажет положительный эффект на обеспечение продовольственной безопасности страны", - заключили в правительстве РФ.

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# АПК , льготное кредитование

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