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Встреча с писателем Василием Ирзабековым пройдет в Тюменской библиотеке

Общество, 08:35 15 декабря 2022

ТОНБ

Встреча с писателем Василием Ирзабековым начнется в Тюменской библиотеке им. Менделеева 17 декабря, в 11 часов 30 минут. Вход свободный, сообщают организаторы.

Деятельность Василия Ирзабекова многогранна, он и культуролог, и теле- и радиоведущий, а также автор книг "Тайна русского слова. Заметки нерусского человека", "Видеть Христа", "Святая сила слова. Не предать родной язык" и других.

Узнать более подробно о мероприятии можно по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб.: 3061, 3064, 3062).

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# писатель , ТОНБ

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