Гендиректора базы отдыха, где погибли двое тюменцев, оставили под домашним арестом до 22 марта

| Фото: ТГ-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал главы Ишима Федора Шишкина

Уголовное дело в отношении генерального директора базы отдыха "Пруд Лесной" рассматривается в Тюмени в Ленинском районном суде. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, директор базы, где отдыхает большое количество людей, не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу. 16 июня 2021 года в водоеме на базе отдыха утонули двое человек, в том числе несовершеннолетний.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в сентябре 2022 года потерпевшие обратились в суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске доводы потерпевших не поддержал, а Верховный суд РФ оставил решение без изменения. Рассмотрение дела продолжено в Ленинском районном суде Тюмени.

"После оглашения обвинительного заключения рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения. Подсудимый будет находиться под домашним арестом до 22 марта 2023 года. Следующее судебное заседание назначено на 28 декабря", - рассказали в суде.