Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по исполнению закона о госпабликах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по исполнению закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Рейтинг представило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В список лидеров вошли Пермский край, ЯНАО, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области, ХМАО.

"В 2022 году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тысяч страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ", – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В Тюменской области на 1 декабря подтвержденные страницы в социальных сетях есть у 901 органа власти и подведомственного учреждения.