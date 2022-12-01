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В Тюмени впервые пройдет Сибирский фестиваль ковра

Общество, 09:13 15 декабря 2022

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Открытие I Сибирского фестиваля ковра начнется в Конторе пароходства 17 декабря в 15 часов. Тюменцы смогут принять участие в образовательных, творческих и спортивных мероприятиях, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Участники фестиваля также научатся создавать ковровое изделие самостоятельно, изучат его историю, в формате игровой зарядки вспомнят, как правильно выхлопать самотканый ковер.

Программа фестиваля рассчитана до 25 декабря.

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# креативные индустрии , тюменский ковер

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