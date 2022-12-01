Службы неотложной помощи в Тюмени перешли на усиленный режим работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Службы неотложной помощи переходят на усиленный режим работы в Тюмени и Тюменском районе. Связано это с подъемом заболеваемости ОРВИ и большим потоком пациентов в поликлиники, увеличением количества вызовов медпомощи на дом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

График работы фильтров во взрослых и детских поликлиниках продлен, прием пациентов ведется с 7 до 22 часов.

Изменился и график выездной службы неотложной помощи. Ранее вызовы в ночное время обслуживала Станция скорой медицинской помощи, теперь бригады поликлиник будут работать в круглосуточном режиме во все дни недели.

"На дом мы будем выезжать круглосуточно, с понедельника по воскресенье. Поэтому сразу просим отнестись с пониманием - и открывать медработникам дверь даже в ночные часы", - поясняет главный врач городской поликлиники №17 Елена Неверова.

При этом в ведомстве отметили, что посещение фильтра при неотложном состоянии - это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника. Если ребенок не посещал школу или детский сад до пяти дней включительно, за исключением выходных и праздников, то ему не требуется посещения детской поликлиники для получения справки.

Медики рекомендуют тюменцам соблюдать все противоэпидемические меры, в том числе - носить маски, обрабатывать руки.

Напомним, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области увеличился на 39% с 5 по 12 декабря, что выше недельного эпидпорога на 40%.