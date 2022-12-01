В Тюменской области пожар оставил семью без жилья и вещей

| Фото: из сообщества "Голышмановский городской округ - открытый диалог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Голышмановский городской округ - открытый диалог" во ВКонтакте

Короткое замыкание могло привести к серьезному пожару в пос. Ламенский в Голышмановском городском округе в ночь на 13 декабря. Без крова и вещей осталась семья из пяти человек, сообщили в администрации Голышманосвкого городского округа.

"Сообщение о возгорании в четырехквартирном жилом доме на улице Железнодорожной поступило в 1 час 26 минут. Пламя повредило здание на площади 160 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие добровольная пожарная команда населенного пункта, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

В борьбе с огнем задействовали 10 человек и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 2 часа 59 минут. Погибших и пострадавших нет.

| Фото: из сообщества "Голышмановский городской округ - открытый диалог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Голышмановский городской округ - открытый диалог" во ВКонтакте

В паблике администрации Голышмановского городского округа во ВКонтакте появился пост с призывом помочь потерпевшим. Семья состоит из четырех взрослых и ребенка. Желающие могут помочь вещами, постельными принадлежностями, посудой, продуктами питания долгого хранения, школьными принадлежностями, мебелью. Сбор вещей проходит в Ламенской сельской администрации (пос. Ламенский, ул. Пролетарская, 2), Компелексном центре социального обслуживания ГГО (Голышманово, ул. Ленина, 5).

Инна Пахомова