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Теннисисты из 18 городов России приехали на областное первенство в Тюмень

Спорт, 13:02 15 декабря 2022

Федерация тенниса Тюменской области | Фото: Федерация тенниса Тюменской области

Областное первенство по настольному теннису стартовало в Тюмени. С 15 до 25 декабря в теннисном центре (ул. Федорова, 8) за звание лучших поборются 125 теннисистов из Тюмени, Новосибирска, Омска, Уфы, Екатеринбурга, Москвы и еще 13 городов России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменскую область на состязаниях представляют 50 спортсменов. Игры пройдут между юношами и девушками двух возрастных категорий – до 13 и до 17 лет. В программе заявлены одиночные состязания и 16 парных матчей.

Соревнования пройдут по олимпийской системе с добавлением второго круга. На кону – рейтинговые очки и получение или подтверждение первого спортивного разряда.

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# настольный теннис , соревнования

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