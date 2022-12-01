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В исторической части Ишима построили дом на 112 квартир

Экономика, 18:29 15 декабря 2022

ГУС Тюменской области

Жилой дом на 112 квартир построило ОАО "Ишимагрострой" в Ишиме. Застройщик получил положительное заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Инспектор регионального Госстройнадзора Анна Недякина сообщила, что жилой дом расположен в исторической части города. Здание состоит из трёх секций.

"Реализованы интересные проектные решения в части размещения колясочных и велосипедных. Дом построен без участия средств дольщиков", - сказала она.

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# строительство жилья

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