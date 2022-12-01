Жители Тюменской области стали в три раза чаще жаловаться на недобросовестную практику банков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 жалоб на недобросовестную практику продаж, при которой банки намеренно искажают информацию о продукте или услуге, недоговаривает об их важных особенностях и рисках, которые с ним связаны, направили в Банк России жители Тюменской области, Ямала и Югры за 9 месяцев 2022 года Это в три раза больше, чем год назад, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

На банковском языке эти некрасивые действия скрываются под красивым английском словом мисселинг (misselling), что буквально переводится как "неправильная продажа".

"Большая часть обращений касалась продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, которые предлагали под видом "вкладов с повышенной доходностью", - отмечено в сообщении. Например, гражданам пенсионного возраста, обратившимся за переоформлением вклада, предлагают страховые продукты с инвестиционной составляющей. Недобросовестные консультанты недоговаривают, что, в отличие от вкладов, они не застрахованы государством, доходность не гарантирована, а в случае досрочного расторжения договора можно потерять часть своих вложений.

Напомним, что 26 сентября 2022 года вступило в силу указание Банка России о порядке приостановки таких продаж и возврате потребителям денег при мисселинге.

"Если финансовая организация утаивает от клиентов важную информацию об ограничениях и рисках продаваемого продукта, допускает это систематически, то теперь регулятор может отменить такую продажу и требовать возмещения денег потребителю. Новые правила позволят усилить защиту потребителей от мисселинга и других недобросовестных практик", – сообщила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Перед покупкой любого финансового продукта важно внимательно прочитать договор и выяснить все его условия. Если клиенту навязали ненужный полис страхования, следует воспользоваться "периодом охлаждения" – в течение 14 дней можно расторгнуть договор и вернуть деньги. В случае нарушения прав потребителя необходимо направлять жалобу в финансовую организацию и обращаться в интернет-приемную на сайте Банка России.