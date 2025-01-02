Тоболяков приглашают на Рождественскую ярмарку
Экономика, 16:19 02 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Рождественская ярмарка развернется на Базарной площади в Тобольске 7 января.
Жители и гости города смогут приобрести ремесленные изделия, продукты местного производства, сувениры. Создавать настроение будут творческие коллективы, самые активные горожане могут помериться силами в зимних играх и забавах, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.
Начало ярмарки в 11 часов. Возрастное ограничение: 0+.