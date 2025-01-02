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Тоболяков приглашают на Рождественскую ярмарку

Экономика, 16:19 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождественская ярмарка развернется на Базарной площади в Тобольске 7 января.

Жители и гости города смогут приобрести ремесленные изделия, продукты местного производства, сувениры. Создавать настроение будут творческие коллективы, самые активные горожане могут помериться силами в зимних играх и забавах, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Начало ярмарки в 11 часов. Возрастное ограничение: 0+.

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# Тобольск , ярмарка

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