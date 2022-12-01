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В Тюменской области с применением эскроу-счетов работают 72 застройщика

Экономика, 16:58 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по счетам эскроу строится 188 многоквартирных домов. Такие данные приводит Главное управление строительства в Тюменской области. Строительство по "новой схеме" – с применением счетов-эскроу – в регионе ведет 72 застройщика.

Счета-эскроу, по оценке заместителя руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслава Санникова, являются надежной гарантией защиты дольщиков на случай банкротства застройщика или иных непредвиденных ситуаций.

"Уже более трех лет, с 1 июля 2019 года, действует закон, согласно которому дольщик не переводит деньги напрямую застройщику, а вносит средства на такой счет, и застройщик сможет их получить только после предоставления в банк или размещения в Единой информационной системе жилищного строительства разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", - пояснил он.

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# Вячеслав Санников , строительство , эскроу-счета

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