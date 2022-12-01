Двух адвокатов и бывшего полицейского будут судить в Тюмени за взятки в 67 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух адвокатов и бывшего полицейского за взятки в 67 миллионов рублей будут судить в Тюмени. В течение двух лет они брали деньги от родственников обвиняемых. В одном случае им надо было изменить меру пресечения, во втором – снизить сумму налоговых доначислений до размера, после которого прекращается уголовное преследование, сообщает прокуратура Тюменской области.

Группа действовала организованно, однако ни одного обязательства не смогла довести до результата. Последние в коррупционных цепочках посредники не выполнили и не планировали выполнять свои обещания по передаче взятки.

В отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, адвокатов - в виде домашнего ареста. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.