  • 16 декабря 202216.12.2022пятница
  • USD64,3015
    EUR68,4470
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двух адвокатов и бывшего полицейского будут судить в Тюмени за взятки в 67 миллионов рублей

Происшествия, 18:27 16 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух адвокатов и бывшего полицейского за взятки в 67 миллионов рублей будут судить в Тюмени. В течение двух лет они брали деньги от родственников обвиняемых. В одном случае им надо было изменить меру пресечения, во втором – снизить сумму налоговых доначислений до размера, после которого прекращается уголовное преследование, сообщает прокуратура Тюменской области.

Группа действовала организованно, однако ни одного обязательства не смогла довести до результата. Последние в коррупционных цепочках посредники не выполнили и не планировали выполнять свои обещания по передаче взятки.

В отношении бывшего сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, адвокатов - в виде домашнего ареста. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коррупция , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 16.12.2022Двух адвокатов и бывшего полицейского будут судить в Тюмени за взятки в 67 миллионов рублей
16:26 16.12.2022Жителя Голышманово отправили в колонию за долги по алиментам
15:31 16.12.2022В Тюмени Mazda сбила школьницу на улице 50 лет Октября
14:26 16.12.2022Житель Тюмени лишился автомобиля за пьяную езду