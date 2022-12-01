Тюменские волейболисты примут гостей из Барнаула

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейбольный клуб "Тюмень" примет дома команду "Университет" из Барнаула. Матчи десятого тура чемпионата российской высшей лиги "А" состоятся 17 и 18 декабря, сообщает пресс-служба команды.

Тюменцы находятся на первой строчке таблицы, в их активе — 16 побед и 45 очков. Алтайская команда идет четвертой. Барнаульцы свели в свою пользу девять матчей и набрали 26 баллов.

В первом круге соперники уже встречались. на площадке "Университета". Тогда тюменцы одержали две непростые победы — 3:2, 3:1.

Матчи в комплексе "Академия спорта" будут начинаться в 15 часов 30 минут. Трансляции можно посмотреть на Youtube-портале VolleyRu.