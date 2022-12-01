Наноматериал трубопроводов Арктики разработали в Тюмени

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Наноматериал для арктических трубопроводов разработала группа ученых в Тюменском Индустриальном Университете. Полученные в лабораторных условиях образцы имеют уникальные эксплуатационные свойства и способны работать в условиях Арктики и Антарктики.

Исследования под руководством доктора химических наук, профессора Ирины Жихаревой проводятся на кафедре общей и физической химии уже 10 лет. Тема электролитических покрытий и создания новых материалов с уникальными свойствами получила новое развитие в 2022 году, когда проект выиграл университетский конкурс.

"Была определена более конкретная тема: "Разработка материала с уникальными эксплуатационными свойствами: высокая хладостойкость и коррозионная стойкость, низкая хладохрупкость". Ее главная нацеленность – морские магистральные трубопроводы для углеводородов, использующиеся в условиях Арктики и Антарктики. Актуальность темы подтверждена на государственном уровне, – отметила Ирина Жихарева. – У нас есть своя теория и уникальный метод исследования".

Итогом первого этапа исследований стало получение принципиально новой фазы железа. По словам ученых, она имеет необычные свойства и встречается только в осколках железных метеоритов. Если западные ученые для получения нового материала предлагают использовать сверхвысокие давления и температуры, то в ТИУ нашли свой способ.

Ожидаемый результат проекта, к реализации которого приступили ученые ТИУ – создание полупромышленной установки для получения покрытий с оптимальным содержанием ε-Fe и ферросплавов, а также разработка комплекса технических решений по повышению эксплуатационных характеристик нефтегазопромыслового оборудования.