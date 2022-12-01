Молодежные пространства Тюменской области запустили проект "Дарю"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Дарю", который напоминает о том, как важно быть благодарным к другим и себе и оставаться щедрым на чувства и эмоции, запустили молодежные пространства Тюменской области.

Для горожан приготовили акции, розыгрыши, викторины, аудио и видеопоздравления, квартирники и другие активности, пишет "Мегатюмень".

"Все события жизни — хорошие или плохие — дают нам опыт и помогают стать сильнее. Рядом с нами находятся люди, которые могут помочь и оказывают заботу и поддержку. Необходимо быть благодарными за этот опыт, а в новый год вступать с надеждой и верой в лучшее", — рассказал куратор молодежных пространств и проектов Тюменской области Илья Титов.

Команда мультицентра "Моя территория" в Тюмени проведут предновогодний марафон. Участники будут выполнять задания и выкладывать результаты на своей странице во ВКонтакте. Для ишимцев и тоболяков устроят новогоднюю почту и проведут мастер-классы. Кроме того, в тобольском мультицентре (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет музыкальный квартирник, а в ишимском (ул. Ленина, 7) — семейный утренник.

Сотрудники Космоса подготовили аудиопоздравления, которые тюменцы услышат на центральных улицах и набережной. Команда Конторы пароходства оставит добрые послания — милые стишки — на городских экранах. Кроме того, в мультицентре на набережной Медиацентр молодежной политики области установит "Куб добра", куда можно принести взрослую и детскую одежду, обувь, полотенца и постельное белье, канцелярию в хорошем состоянии. Собранные вещи передадут в социальный магазин.