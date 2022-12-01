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В 2022 году в Тюменскую область переехало более 32 тысяч человек

Общество, 12:39 18 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 37,7 тыс. человек из других регионов переехало в Тюменскую область с января по сентябрь в 2022 году. Сейчас в регионе проживает 1 млн 554,4 тыс. тюменцев, пишет "Вслух.ру".

За год, по данным Тюменьстата, население увеличилось на 3 тыс. человек за счет естественного и миграционного прироста. 4 тыс. 221 граждан прибыло из стран СНГ, 291 тыс. — из дальнего зарубежья.

За этот же период в Тюменской области родился 13 тыс. 351 малыш. Для сравнения: за январь-сентябрь 2021 года на свет появилось 13 тыс. 763 ребенка. При этом в регионе за девять месяцев сыграно 8 тыс. 889 свадеб, в прошлом году — 8 тыс. 393.

Отметим, что в Тюмени количество бракосочетаний выросло почти в два раза: по данным городского комитета ЗАГС, за январь-ноябрь этого года 874 пары узаконили отношения, в 2021 году - 421.

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# население , Тюменьстат , численность населения

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